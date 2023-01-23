『東芝 AW-7GM2(W) 全自動洗濯機 7kg ピュアホワイト 2022年式【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 08時 15分に出品され03月07日 08時 15分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在531件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ⋆*¨*•.¸¸♬⋆*¨*•.¸¸♪⋆*¨*•.¸¸♬⋆*¨*•.¸¸♪





東芝 AW-7GM2(W) 全自動洗濯機 7kg ピュアホワイト 2022年式



●ダブルシャワー洗浄

2本のシャワーでしっかり洗って汚れを落とす！強い水流を生み出す新形状パワフルパルセーター



●最低水位12L(手動設定)

ちょっと洗いに少ない水で！節水お洗濯



●ふろ水ポンプ搭載！

お風呂の残り湯を使って節水お洗濯！



●快適性(使いやすさ)

・「スピード10分コース」でお急ぎの時でも時短洗濯！・「部屋干しモード」で部屋干しの時間を短縮！



●快適性(清潔)

・こまめに予防で槽を清潔に『槽洗浄・槽乾燥コース』・お手入れカンタンなカセット式糸くずフィルター





【仕様】

容量：洗濯/脱水7kg

標準使用水量：洗濯時約113L

定格消費電力(50/60Hz)：洗濯時450/510

定格運転目安時間(分)：洗濯時49分

運転音：洗い約37dB/脱水約45dB

風呂水ポンプ：あり

コース：【洗濯】標準、標準すすぎ1回、つけおき(1時間：4kg)、スピード（2.5kg)、毛布(3kg)、おしゃれ着（1.5kg)、槽洗浄【乾燥】部屋干し(1時間:3kg)※部屋干し時間短縮(モード)、風乾燥(4時間:1.3kg)※化繊混紡、槽乾燥

総外形寸法(幅×奥行×高さ)※給水・排水ホース含む：555×560×990

質量：約33kg



トオシバの2022年式の洗濯機

お風呂ホースつきになります。

欲しい方おられましたらどうぞ





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