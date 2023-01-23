『ルイヴィトン ヴィバシテGM【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 15時 09分に出品され04月18日 15時 09分に終了予定です。即決価格は30,000円に設定されています。現在796件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 購入後、数回しか使用しておりませんが、保管状態が悪かったため、ハンドル部分が汚れています。

それ以外は多少のスレがありますが、きれいです。



サイズ:W32cm✖️H22cm✖️D10cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ルイヴィトン ヴィバシテGM