『prada プラダ アロハシャツ S【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 04時 16分に出品され04月26日 04時 16分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在661件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 PRADAのアロハシャツになります。開襟でめちゃくちゃカッコいいです。



2016年か2017年のSSコレクションのものです。



二次流通でもあまり見かけないアーカイブだと思います。



状態も良好でまだまだ着れます。



サイズはSです。



#prada #アロハシャツ #開襟シャツ #ボタニカル 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ prada

プラダ アロハシャツ S