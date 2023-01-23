『半袖スウェット ヴィンテージ 60s フロッキー ナス紺【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 18時 59分に出品され03月17日 18時 59分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在232件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 60sの半袖スウェットです。

かなりビックサイズです。

リブが長いのもヴィンテージならではで嬉しいポイントですね。

値段交渉等受け付けます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 半袖スウェット ヴィンテージ 60s

フロッキー ナス紺