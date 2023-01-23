『新品 西陣織全通柄袋帯 歌川広重 浮世画譜 猫之図 をモチーフに 綿芯仕立付②【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月08日 06時 38分に出品され04月08日 06時 38分に終了予定です。即決価格は13,767円に設定されています。現在764件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 期間限定大幅値下げです!



新品 西陣織六通柄袋帯です。



上品な帯地に猫の意匠が

織り上げられております。

お洒落な帯は何本あっても

心楽しいものです。

レパートリーの一つに

いかがでしょうか

かわいらしい猫の帯姿を

楽しめるお品かと思います



こちらですが綿芯仕立（関東仕立）で

お仕立をしてからお届け致します。

日数ですが２４日ほどかかります 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

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着物・浴衣 タグ 新品

西陣織全通柄袋帯 歌川広重 浮世画譜 猫之図 をモチーフに 綿芯仕立付②