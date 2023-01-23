『新品 西陣織全通柄袋帯 歌川広重 浮世画譜 猫之図 をモチーフに 綿芯仕立付②【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月08日 06時 38分に出品され04月08日 06時 38分に終了予定です。即決価格は13,767円に設定されています。現在764件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|新品、未使用
アンティーク着物アンティーク付け下げ訪問着 絞り着物 扇紙 大正浪漫はいからさん
¥ 10270
洗える着物 薔薇模様 バラ 花地紋 小紋 着物 093w p
¥ 8346
ふりふ 浴衣セット
¥ 14040
ぱお様専用 長襦袢 ポリ着物 帯揚げ まとめて 紋ちりめん 正絹 J203
¥ 9940
洗える着物 トールサイズ❣️Xmas❣️お値下げしました❣️さんび 未使用 大正ロマン
¥ 10010
オーガンジー打掛
¥ 8580
411u1〇振袖用長襦袢 /裄64袖丈107.5/ 広衿〇美品
¥ 12090
未着用 色無地 紫 上品 パープル 着物 072w d
¥ 7410
美品 袋帯 振袖用 唐織 蜀江 吉祥花 黒 4m37cm フォーマル
¥ 8424
色留袖 金駒刺繍 花模様 菊 桐の花 楓 牡丹 桔梗 着物 075w d
¥ 7254
黒留袖 作家物 鳳凰に美しい花唐草 金彩 KK-1604
¥ 12350
帯 帯地 未仕立て品 ブルーグレー系 流水 正絹
¥ 7644
新品 金彩 縦縞 着物 正絹 仕付け糸付 トール“満開の花の園”付下げ 4450
¥ 39512
Hto289 付け下げ 訪問着 作家物 藤色 扇に藤 金彩 広襟 正絹
¥ 10140
袋帯 刺繍 新品 未仕立て品
¥ 17550
作家もの 本場大島紬 蛍ぼかし 桜花 花吹雪 付け下げ 着物 094w p
¥ 16500
正絹振袖 CC-76セット
¥ 12870
とも様専用 お振袖お見立て
¥ 455400
落札価格13767円
764 入札履歴
終了
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