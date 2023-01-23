『デニム&サプライ ラルフローレン ネイティブ系 デニム トートバッグ【お歳暮】』はヤフオクでから03月03日 12時 00分に出品され03月03日 12時 00分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在269件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 デニム&サプライ ラルフローレン ネイティブ系 デニム トートバッグです。

縦約44センチ、横約40センチです。

ショルダーベルト付きです。

ダメージ仕上げです。

数回使用して自宅保管してました。

詳細は画像にて確認してください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: デニムアンドサプライラルフローレン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ デニム&サプライ

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