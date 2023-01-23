『2024年製 Amway 新品 アムウェイ アトモスフィアスカイ 空気清浄機↓【2024年最新】 』はヤフオクでから03月20日 12時 36分に出品され03月20日 12時 36分に終了予定です。即決価格は43,146円に設定されています。現在789件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 2024年製 アトモスフィアスカイ 新品 空気清浄機 の出品です





新品のフィルター内蔵しておりますので、届き次第直ぐお使い可能です







大型商品の為、送料が結構かかります(:_;)最安値で設定しておりますのでお値下げはご遠慮下さいm



Amwayの空気清浄機は本体が吸入する空気から、新型ウイルス、MERS、SARS、H1N1などのA型インフルエンザウイルスなどを効果的に除去することを証明された唯一の空気清浄機です。









【詳細】

アトモスフィア スカイ 空気清浄機は327種類もの花粉、ウイルス、化学物質など、0.0024μm以上の粒子を99.99%除去



さらに、市場トップクラスの除去性能

高い集塵効果を支える、3つのフィルター。

STEP1 ハウスダスト、髪の毛、綿ゴミなど大きな汚れを除去するプレフィルター。

STEP2 微粒子まで見逃さない粒子用フィルター。



仕様:

・電源：AC100V（50/60Hz)

・寸法（約）：幅411mm×奥行301mm×高さ747mm・質量：12.6Kg



※商品情報等は個人調べになりますので誤りがある場合があります。

ご心配の方はご自身にてお調べ下さい。





中身がすべて揃えている事確認済みです、安心してお使いいただけます











検索キーワード





#InductionRange

#Amway

#AMWAY





#アトモスフィアスカイ

#空気清浄機

#インダクション

#アムウェイクィーン

#queen



#アムウェイクィーン

#クックウェア



























自宅保管の為、箱に個人情報シールなど剥がした跡、痛み、汚れがあります、ご了承の上ご購入よろしくお願いいたします 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 新品、未使用