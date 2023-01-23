『【希少デザイン】フレッドペリー 長袖 ポロシャツ イングランド製 ゴールド 40【お歳暮】』はヤフオクでから04月09日 20時 12分に出品され04月09日 20時 12分に終了予定です。即決価格は8,018円に設定されています。現在107件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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◉即購入可能！

◎宜しければプロフもご覧ください。





☆ブランド☆

・FRED PERRY

・フレッドペリー





☆アイテム☆

・フレッドペリー 長袖ポロシャツ イングランド製 刺繍ロゴ ゴールド ブラック サイズ40





☆ サ イ ズ ☆



・表記：40

・肩幅：約45cm

・身幅：約54cm

・袖丈：約63cm

・着丈：約65cm





☆ 素 材 ☆



・綿 100%





☆ 状 態 ☆



ヨレや色褪せなどの使用感も少なく

目立った汚れなど特にございません。

まだまだ着用して頂けます状態です。

付属は画像の物のみとなります。

（フードやベルトなど）欠品している場合がありますので、気になる方は画像の方を参照していただき御検討ください。



※素人検品のため汚れ、シミ等の見落とし、多少の採寸の誤差はご容赦ください。



大手リサイクルショップにて購入しました。

※使用品になりますので、神経質な方の購入はお勧め致しません。



厚みを抑えるために、圧縮して梱包させて頂きます。

梱包は簡易的な物で発送させていただきますのでご了承ください。



何か質問などありましたらコメントにてお答えさせていただきますのでよろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: フレッドペリー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【希少デザイン】フレッドペリー

長袖

ポロシャツ

イングランド製

ゴールド

40