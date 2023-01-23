『FREDERIQUE CONSTANT 自動巻き【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 05時 17分に出品され03月20日 05時 17分に終了予定です。即決価格は16,560円に設定されています。現在656件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 FREDERIQUE CONSTANT

フレデリックコンスタント

ハートビート

型番FC-303/310X3P4/5/6

ブラック

自動巻



当方腕周り19cmで緩めなベルト長です。

経年の小傷あります。



中古品である事ご理解いただける方 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: フレデリックコンスタント

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ FREDERIQUE

CONSTANT

自動巻き