『【美品】イアクッチ ソルベット M LINO/CERVO トートバッグ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 20時 52分に出品され04月02日 20時 52分に終了予定です。即決価格は21,600円に設定されています。現在909件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 イアクッチ ソルベット M

LINO/CERVO トートバッグ



ライトグレー系

定価47,520円



開封後自宅のクローゼットに保管しており未使用です。

金具部分に所々保護フィルムがついたままになっています。写真でご確認ください。

※イアクッチの保管用の巾着が付属します。



未使用で美品ですが、一度人の手に渡った中古品であること、素人の自宅保管品であることをご理解いただける方にお譲りします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: イアクッチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【美品】イアクッチ ソルベット M



LINO/CERVO



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