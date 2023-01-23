『【新品】AP STUDIO Vネックニット ドゥーズィエムクラス アパルトモン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 09時 03分に出品され03月30日 09時 03分に終了予定です。即決価格は10,660円に設定されています。現在388件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 AP STUDIO

畦編み KNIT Vネックニット

定価63720円

新品未使用タグ付き







肉厚ながらも大きく開いたＶネックラインですっきりとした印象に。

旬のレイヤードスタイルにも最適です。











【サイズ】

着丈前約60後約68cm

身幅約60cm 肩幅約43cm 袖丈約60cm











【素材】ウール90％ナイロン10％













新品未使用タグ付き

あくまでused品、自宅保管、素人検品ですので、ご理解ご検討ください

神経質な方はご遠慮ください









小さく折り畳んでの発送ですので、折りジワ保管ジワご了承ください。











ドゥーズィエムクラス

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エディション

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STUDIO



Vネックニット ドゥーズィエムクラス アパルトモン