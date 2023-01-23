『EDWIN SPORTS 黒 ダウンジャケット 羊皮【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 01時 38分に出品され03月22日 01時 38分に終了予定です。即決価格は9,165円に設定されています。現在13件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【ブランドの信頼性】

EDWIN SPORTSは高品質なアウターウェアで知られ、耐久性とスタイルを兼ね備えています。



【デザイン】

シンプルで洗練された黒の羊皮仕上げは、様々なスタイルに合わせやすく、カジュアルからフォーマルまで幅広く活躍します。



【機能性】

ダウンジャケットとしての保温性があり、寒い季節でも快適に過ごせます。2つのポケットが付いており、実用性も兼ね備えています。



- ブランド: EDWIN SPORTS

- 色: 黒

- 素材: 羊皮

- スタイル: ダウンジャケット

- ポケット数: 2



ご覧いただきありがとうございま

す。



usedでありますことをご理解のうえ、ご購入いただければと思います。



肩幅···52cm

身幅···60cm

袖丈···64cm

着丈···70cm



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: エドウィン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ EDWIN

SPORTS

黒

ダウンジャケット

羊皮