『Nike SB Dunk Low TRD QS Black Pigeon【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 14時 29分に出品され03月24日 14時 29分に終了予定です。即決価格は32,500円に設定されています。現在65件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Nike SB Dunk Low TRD QS "Black Pigeon"ナイキ SB ダンク ロー TRD QS "ブラックピジョン"



未使用品ですが、シューレースを替えて飾っていた為未使用に近いにしてます。

状態は画像で必ず確認ください。



サイズ28.0

シューキーパー入れてます

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素人管理ですので、完品を求められる方は購入をお控えください。またすり替え防止のため、返品交換対応は不可とさせて頂きます。

NIKEクオリティにご理解の無い方、また評価に残念のある方は購入をご遠慮ください。



jordan

sb 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ Nike

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Low

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QS

Black

Pigeon