『Nike SB Dunk Low TRD QS Black Pigeon【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 14時 29分に出品され03月24日 14時 29分に終了予定です。即決価格は32,500円に設定されています。現在65件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|未使用に近い
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落札価格32500円
65 入札履歴
終了
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