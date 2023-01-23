『denim tears cpfm crewneck sweat【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月30日 21時 38分に出品され04月30日 21時 38分に終了予定です。即決価格は15,990円に設定されています。現在436件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 denim tearsとcactus plant flea market のコラボスウェットです。



サイズL

赤

denimtearsオンラインで購入

新品未使用未開封



どうぞよろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: デニムティアーズ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ denim

tears

cpfm

crewneck

sweat