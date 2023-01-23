『YOIHI ヨイヒ ステンカラーコート ベージュ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 06時 46分に出品され04月15日 06時 46分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在817件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー...ベージュ



タグを切って試着のみです。

サイズがあわなかったため、泣く泣く出品致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ YOIHI

ヨイヒ

ステンカラーコート ベージュ