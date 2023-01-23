『ご褒美❤️【極美品】Christian Dior❤️ サドルバック デートに♡【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月15日 08時 16分に出品され04月15日 08時 16分に終了予定です。即決価格は292,500円に設定されています。現在168件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【極美品】Christian Dior サドルバック



20年以上前に購入しましたヴィンテージ

のDiorのサドルバックとなります。



Christian Dior神戸にて購入しました。



お出かけやデートなどにかなりオススメ❤️です。



気に入っており、当初のレア品となりますため、出品を迷っております。

そのためこちらはお値下げは不可となります。



当初はかなりの人気で芸能人も多数愛用されています。





製造証明書もついた正真正銘の本物となります。





【付属品】

バック

保存袋

製造証明書

Diorギャランティカード





発送は丁寧に送りますが、なるべくコンパクトにし発送させて頂きます。



素人の自宅保管にご理解頂けるかたのみどうぞよろしくお願いいたします。





⚠️✨こちら正規ブランド品ということもあり、

すり替え防止のためご購入後の返品、返金、キャンセルはお受けできません。



よくお考えの上ご購入よろしくお願いいたします。



#yuulove









カラー...ブルー



付属品...保証書 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ヴィンテージディオール

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ご褒美❤️【極美品】Christian

Dior❤️ サドルバック デートに♡