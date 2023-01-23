『フランス ヴィンテージ 郵便 鉄道 車掌 革 カバン ショルダー バッグ 鞄【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 09時 15分に出品され03月12日 09時 15分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在717件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◎送料 ¥850 込み

◎最終価格 お値下げ不可





フランス買い付けの Antique Shopで購入

年代は1940〜50年頃でしょうか



珍しい形状の無骨で美しいがま口金具は 上のボタンを押して 革タブを引くと開きます 開閉良好

金具に愛らしい真鍮色のドットが並んでいます

ボタン横に鍵穴がありますが 鍵は無し

シルバー色の金具は 古びた色合いに変色していますが 15年前に金属磨きで磨いた時は かなり綺麗にもなりました



郵便局員のBAGか 鉄道や集金用か 情報不足ですが

ネットで 同じ金具形状で50年代のフランス国鉄職員の車内検札用ショルダーBAGはお見かけし ¥39800 で完売でした 控えめ価格で出品しております



ショルダー革ベルトは 乾燥や古びた感じはありますが まだまだご使用頂ける状態 ベルト余分の端の方に 画像の様な表面折れヒビあり

革の油分を補うケアクリームを塗ると良さそうです



斜めがけして ボタンを押して金具を開ける度に 特別感があって 愛着の湧く素敵な古いBAGです

普通に閉じると バチッッと 主張強めの音がしますので ボタンを押しながら閉めると大人しいです



古びた風合いが お好きな方 いかがでしょうか ♡



古物である旨 ご理解頂ける方 どうぞ宜しくお願いいたします



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カテゴリ ファッション

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バッグ タグ フランス ヴィンテージ 郵便 鉄道 車掌 革 カバン ショルダー バッグ 鞄