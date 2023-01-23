『XL ノースフェイス アンダーカバー 50/50マウンテンジャケット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 14時 17分に出品され03月07日 14時 17分に終了予定です。即決価格は36,708円に設定されています。現在930件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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☆早い者勝ち



■カラー:ネイビー



■サイズ: XL



■コンディション:新品未使用



★★★確実本物正規品★★★



■定価 132,000円



︎「通気性」と「保温性」2つの相反する機能を高いレベルで兼ね備えたダウンフーディ。

チューブ状のダウンバッフルに800フィルパワーのプロダウン封入し、軽くてかさばらないうえに湿気に強く、保温力が高いモデルです。

表生地に通気性の高い極薄生地を用い、動くたびにウエアが呼吸するように新鮮な空気を取り込み火照った体をクールダン。

“できる限り着たまま行動したい”をコンセプトに掲げたアクティブダウンジャケットです。



THE NORTH FACE × UNDERCOVER 50/50 MOUNTAIN JACKET CLOUD DOWN NUPSTE ザ・ノース・フェイス×アンダーカバー クラウド・ダウン・ヌプシ SOUKUU 創空



supremeシュプリームなどのnorthfaceノースフェイスコラボが好きな方にもオススメです。



●当方の出品アイテムですが基本的には国内正規取扱店または海外の正規取扱店で買い付けた完全正規商品です。

全て間違いなく100%本物の商品しか取り扱っておりませんのでご安心下さい。



※テンプレの値下げ交渉、サイズ詳細のご質問には返答しておりません。

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プロフィール欄ご確認後、ご了承いただけた方のみご購入下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: アンダーカバー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ XL

ノースフェイス

アンダーカバー

50/50マウンテンジャケット