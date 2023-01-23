『Pataloha ハレイワ店限定 新品未使用 Mens Tシャツ L【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月17日 11時 43分に出品され04月17日 11時 43分に終了予定です。即決価格は8,424円に設定されています。現在499件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Patagonia パタゴニア

Pataloha T 絶版

カラー グレイ

パタロハ発祥の地パタゴニアハレイワ店にて購入

Patalohaブランド最後のTシャツ

USサイズＬ表記

日本ではXLに相当すると思います



素人採寸ですが参考にしてください



着丈 約72センチ

肩幅 約50センチ

袖丈 約27センチ

身幅 約56センチ



迅速丁寧にヤマトらくらくメルカリ便にて発送致します 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: パタロハ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Pataloha



ハレイワ店限定 新品未使用



Mens

Tシャツ



L