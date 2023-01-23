『【海外限定デザイン】ノースフェイス ホワイトレーベル コリア ダウン M【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 06時 43分に出品され04月10日 06時 43分に終了予定です。即決価格は18,207円に設定されています。現在4件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◯ 商品説明

THE NORTH FACE Downjacket

ノースフェイス、ダウンジャケット Mサイズ

日本未入荷、韓国限定 ゴールドウィンコリア

ホワイトレーベル





仕様: スソ調整ラバードローコード付き









世界中から愛されているアウトドアブランド、ノースフェイス。

希少価値の高い海外限定デザイン。

デザイン性はもちろんのこと機能性も抜群。

耐久性に優れているので、長持ち。秋冬に風を通さない。

ダウンもパンパンにつまっています！



冬でもポカポカ快適に生活を楽しめます。



お見逃しないようご注意下さい。









◯ size: メンズM（95）



着丈 69cm

身幅 54cm

肩幅 51cm

袖丈 63cm













◯ 状態:目立った傷や汚れなし

着用回数の少ない極美品になります。



韓国ノースフェイス、ゴールドウィンコリア公式サイトより購入した正規品になります。

























◯ 古着はすべて一つ一つ大切に個包装しております。また、当方はタバコは吸っておらず、ペットも飼っておりませんので安心してお買い求めください。

よろしくお願いいたします。





















◯ ご購入から1〜2日で、発送させて頂きます。

発送方法は、匿名配送、追跡機能や安心補償のついているメルカリ便で発送いたします。





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150001222 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【海外限定デザイン】ノースフェイス ホワイトレーベル コリア ダウン M