『本日入荷。限定価格！美品！MAISON MARGIELA｜5AC バケットバッグ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 06時 23分に出品され03月05日 06時 23分に終了予定です。即決価格は10,826円に設定されています。現在217件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◼️MAISON MARGIELA｜5AC バケットバッグ



★商品説明



グレイニーレザー製の5AC バケットバッグです。トップハンドルに加え、チェーンのショルダーストラップが付いています。フロントには、アクセントとしてロゴ入りのラベルが配されています。アイコニックな5ACのネーミングは、フランス語でバッグを意味する‘Sac’に由来しています。メゾン マルジェラの「アノニミティ・オブ・ザ・ライニング」（ライニングの匿名性）の概念が反映されています。このバッグのメタルリベットは手作業で革張りがされてあり、必要な部分のみクリーニングのために金属が表れています。レザーと調和したカラーで手塗りされ剥き出しにされた縁の部分など、職人技が光るディテールがあしらわれています。





【商品詳細】



サイズ : 幅: 15cm

高さ: 23cm

マチ: 12cm

持ち手: 10cm

ハンドル:26cm

ショルダー:116cm



素材/ カーフレザー 、コットン



カラー/ブラック



内部/オープンポケット１つ



付属品 タグ、ブランドカード、保存袋



※ブランドの公式のサイズを参照しております。



実際の商品と多少のズレがありますことをご容赦ください。



※商品は生産工程の特性上、仕上がり寸法には多少の誤差が生じています。



あらかじめご了承ください。





★商品写真は、お使いのＰＣ環境等により、画像の色が実物と多少異なって見える場合がございます。



新品未使用、保存袋・タグ付き。検品の為だけに開封済み。



知り合いがBUYMA。ショップを開いているので仕入れをお願いしています！正規品ですが、海外製品の為、検品基準の厳しい国内正規品とは異なり、しわ、縫製の甘さ、タグ位置、布質、革質等異なる場合もございます



日本国内製と同レベルの品質や完璧などをお求めの方、神経質な方はご購入をご遠慮ください。







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カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: メゾンマルジェラ

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MARGIELA｜5AC

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