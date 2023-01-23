『Champion Reverse Weave YALE パーカーXX-LARGE【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 15時 04分に出品され03月16日 15時 04分に終了予定です。即決価格は15,600円に設定されています。現在870件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 YALE大学のかなり珍しいパターンのフーディになります。

このパターンでフーディはまず出てこないかと



【サイズと素材】

XX-LARGEサイズで、89%コットン、8%アクリル、3%ポリウレタンの素材を使用しており、柔らかく、着心地が良いです。



- ブランド: Champion

- モデル: Reverse Weave

- サイズ: XX-LARGE

- 素材: 89% コットン, 8% アクリル, 3% ポリウレタン

- 色: グレー

- ロゴ: Yの刺繍

- ロゴの色: ネイビー

即購入可能、値下げ交渉可能



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: チャンピオン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Champion

Reverse

Weave

YALE

パーカーXX-LARGE