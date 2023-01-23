『【送料込み】パナソニック タテ型8㎏洗濯機 NA-FA80H1 2015年製【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月16日 17時 57分に出品され04月16日 17時 57分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在200件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ⚫︎全国送料込み、設置場所までの運搬も込みですがホース類の接続はご自身で行ってください。



⚫︎2015年購入後、週3〜5回ペースで約8年使用しました。エラーや異音はありませんが、買い替えのため不要となりました。外せる部品は洗浄済みで、槽内の槽洗浄も純正のクリーナーにて行っております。プラスチック部は経年劣化による多少の変色や取りきれない細かい傷がありますので、気になる方はご遠慮ください。



⚫︎付属品

・給水ホース（使用品）

・排水ホース（新品） 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: パナソニック