『【送料込み】パナソニック タテ型8㎏洗濯機 NA-FA80H1 2015年製【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月16日 17時 57分に出品され04月16日 17時 57分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在200件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
|ブランド:
|パナソニック
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落札価格12870円
200 入札履歴
終了
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