『アニエスベー VAS29－02 2wayトートバッグ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月01日 08時 17分に出品され05月01日 08時 17分に終了予定です。即決価格は10,343円に設定されています。現在682件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2024年2月に購入しました。

ほぼ未使用のためとても綺麗です。



縦19

横25.5

マチ8.5

ショルダー99-115

価格¥42,900 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: アニエスベーボヤージュ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ アニエスベー VAS29－02

2wayトートバッグ