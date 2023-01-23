『Y3 バレエフラット y2k【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 00時 01分に出品され04月01日 00時 01分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在530件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>靴
|商品の状態:
|傷や汚れあり
|商品のサイズ:
|23.5cm
|ブランド:
|アディダス
miumiu 黒レザー スタッズ装飾 ウエスタンブーティー
¥ 14000
D.A.T.E. FUGA DRAGON スニーカー BEAMS別注 デイト
¥ 14500
yellow DAM SNEAKER MULES 2XL(26.5)
¥ 7176
new balance×MIU MIUコラボスニーカー
¥ 9620
Ramsey monk klt /ドクターマーチン UK5
¥ 11000
NIKE V2K RUN 24cm 新品未使用
¥ 10556
未使用品 COACH ムートンブーツ ブラウン スエード
¥ 7800
専用です。
¥ 12870
KOBE SABRINA 神戸サブリナ パンプス24cm3E インソール訳あり
¥ 7020
ジミーチュウ JIMMY CHOO キラキラ ハイカットスニーカー ラメ ブーツ
¥ 10530
新品未使用 リーガル コインローファー 本革 ブラック c458 通勤通学 黒
¥ 8657
ボッテガヴェネタ ブーツ 35サイズ
¥ 10750
スポーティアンドリッチ × アディダス オリジナルス サンバ OG 24cm
¥ 11200
チャーチ Churchs (37.5) 革靴 ドレスシューズ INDIGO 黒
¥ 12610
パンプス
¥ 5599999
プラダPRADA⭐︎黒ブーツ サイズ35
¥ 13500
『美品』オニツカタイガー RUNSPARK D201L 27.5cm
¥ 7020
travis スニーカー カナリー
¥ 20196
落札価格9750円
530 入札履歴
終了
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