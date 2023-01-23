『サムソナイト キャリーケース スーツケース ENOW LATTE【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月15日 11時 16分に出品され05月15日 11時 16分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在904件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サムソナイトのスーツケース



ENOW GU9*13002 69cm LATTE



一度使用のみ



フレームの曲がりやキャスター、ハンドルに故障はなし

内側は汚れ、破れはありません。

ファスナー、ロゴプレート（フック）も故障はありません。



備品のディバイダー、パッキングキューブ、シューズバッグは全て揃っています。



細かい傷（写真参照）等少しありますが大きな目立った傷無しです。



中古品であることを考慮に入れてご検討ください。



・メーカー希望小売価格：52,800円



・サイズ：高さ69cm×幅47cm×マチ31cm（拡張時35cm）



・重量：4.4kg



・容量：82L（拡張時95L）



・無料預入受託サイズ(3辺合計158cm未満)



・機内持ち込み：不可



・宿泊目安：4〜7泊



・カラー：シルバー



・その他特徴：TSAロック付き,ハードケース,拡張可能 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: サムソナイト

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ サムソナイト キャリーケース

スーツケース

ENOW





LATTE