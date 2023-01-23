『SONY NEX−C3 NEX-C3D【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 18時 19分に出品され03月07日 18時 19分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在660件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ソニー モデル名···NEX-C3



その他特徴···充電器付き



モデル名/NEX-C3···α NEX-C3D ダブルレンズキット NEX-C3D



SONY NEX−C3 NEX-C3D





写真を10枚程しか撮ってませんでした。

2枚目の写真のように、傷があります。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>デジタルカメラ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ソニー