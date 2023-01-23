『新品LOUIS VUITTON ルイ・ヴィトン モノグラムリバーシブルジャケット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 21時 35分に出品され03月13日 21時 35分に終了予定です。即決価格は122,222円に設定されています。現在525件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品LOUIS VUITTON 2019FWコレクション モノグラムリバーシブルナイロンジャケット

新品未使用です。

店舗購入の正規品です。



【商品詳細】

＜ブランド＞ LOUIS VUITTON

＜シーズン＞2019秋冬 プレコレクション

＜サイズ＞ 52

＜素材＞ナイロン100%

タグは外してますが、おつけします。

又、ハンガーはつきません。



【商品の状態】

使用状況 : 新品未使用

商品チェックはしておりますが、自宅保管の際、多分に擦れ傷・汚れがついている可能性ございます。神経質な方のご購入はお控えください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 新品LOUIS

VUITTON

ルイ・ヴィトン

モノグラムリバーシブルジャケット