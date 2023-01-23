『西陣袋帯【4324】新品 未仕立 正絹 高級西陣織【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 04時 24分に出品され05月02日 04時 24分に終了予定です。即決価格は11,350円に設定されています。現在745件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|新品、未使用
名古屋帯 正絹 縮緬地 庭園風景模様 薄芥子色 全長383幅31
¥ 13150
半幅帯 異国
¥ 7800
未使用美品 正絹袋帯 未使用 西陣紹巴織り(しょうはおり) 本草木染
¥ 8580
未使用 クラッチバッグ『金彩』本革 金箔・カラー箔・漆箔 希少 和装 パーティ
¥ 9750
柳に燕 レディース夏着物 絹紅梅
¥ 20900
振袖 絞り 染め刺繍 身丈168cm 極美品 高品質♪soleil ♪
¥ 7644
たあみい様ご専用エレガント人気更紗柄総刺繍訪問着 新品高級螺鈿袋帯 7点セット
¥ 17400
正絹 訪問着 着物 A1074
¥ 9516
雑誌・美しい着物掲載柄 新品【御仕立上】西陣織引箔高級六通柄袋帯 秀麗七宝文
¥ 30800
［ 小紋 ］袷 正絹 更紗 ペイズリー 濃いめのブルー地 ちりめん 縮緬
¥ 7371
開き名古屋 明綴れ 華紋 鳳凰 唐花 霞 金糸 着物 105a d
¥ 13300
袋帯 道長更紗華紋 美しい華柄模様 金糸 金色 フォーマル O-4176
¥ 12870
未着用！白大島＊９マルキ＊タテ植物＆影絵風＊本場大島紬＊着物＊１５８ｃｍ＊裄６３
¥ 9750
本場塩沢紬 大丸織物 簪柄 正絹 反物
¥ 15678
≪美品≫正絹 振袖10点フルセット【449】【145㎝〜155㎝の方用】
¥ 38610
杏仁豆腐様専用名古屋帯【3点おまとめ1700円対象】
¥ 52839
振袖、袋帯、長襦袢、重ね衿、帯揚げ、帯締め、袴、半幅帯セット
¥ 14000
【未仕立て】【漢方染紬】反物 着尺 紬 漢方 作家物 カジュアル
¥ 76245
落札価格11350円
745 入札履歴
終了
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