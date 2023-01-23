『西陣袋帯【4324】新品 未仕立 正絹 高級西陣織【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 04時 24分に出品され05月02日 04時 24分に終了予定です。即決価格は11,350円に設定されています。現在745件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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◎ 信 用 第 一 ◎品 質 保 証

、

◎参考市場価格 380,000円

小紋 訪問着 振袖 色黒留袖用可



◎大特価です！ 良品が安く！ お買い得品！



◎お仕立ては！ 任せて安心！ 責任お仕立！



まるみ：西陣袋帯【4324】新品未仕立 正絹高級西陣織 華衣



未仕立品

当商品は未仕立品ですので、すぐにはお召しいただけません。

御仕立は別途料金にて承ります。

御仕立も御希望の場合は、御仕立代金を含んだ販売価格に修正いたしますので、必ずご購入前に仕立希望のコメントをお願いいたします。

御仕立代金はプロフィールに記載しております。

※プロフィールをご覧いただく方法

PCでご覧になっているお客様 → このページ上部の商品画像右の出品者欄の『まるみ』をクリック

スマホ・iPhoneでご覧になっているお客様 → このページの商品の説明と商品の情報下部の出品者欄の『まるみ』をタップ



◎御仕立の流れ

商品ご購入→ 商品代金お支払い→ 商品発送・お届け→ お客様が商品を受取確認→ お客様が商品を返送→ 寸法確認→ 御仕立スタート→ 御仕立完了後に納品

※返送分と御仕立完了後の送料はお客様にご負担をお願いいたします。

※納品の際は着払いで発送いたします。



◎御仕立の納期について

着物 約45日間

帯 約15日間



◎同梱発送について

商品を複数点同時にご購入の場合は必ず同梱発送いたします。

複数点同時にご購入をお考えの場合はお申し付け下さい。



土日祝祭日、平日18時以降はコメントの返信や発送等対応できない場合がございます。

表示品質が異なる場合は送料無料で返品又は交換に応じます。

ただし、お客様のご都合による返品の場合、送料はお客様ご負担でお願いいたします。

気を付けてはおりますが、お客様がご使用のディスプレイや光の加減によって画像の色合い等に差異が出てしまう場合がございます。

予めご了承下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 新品、未使用

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