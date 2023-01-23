『Herve Chapelier エルベシャプリエ デイパック ブラック 978N【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 10時 31分に出品され03月18日 10時 31分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在11件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらは、フランスのブランドHerve Chapelierのバックパックになります。



メンズやレディース関係なくご使用いただけます。



カラー ブラック

サイズ ML

寸法 40×30×12.5

素材 ナイロン

生産国 ベトナム



商品状態 中古



ご不明な点や値引き交渉など、お気軽にコメントください。



リュックサック



#全てのファッション・雑貨等の商品一覧 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エルベシャプリエ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ Herve

Chapelier

エルベシャプリエ

デイパック

ブラック

978N