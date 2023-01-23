『新品 GUCCI ペット用 リード【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 06時 56分に出品され03月31日 06時 56分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在295件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品 GUCCI

ペット用リード



長さ約130cm

持ち手部分は皮です。



GUCCI

ペット用

小型犬

猫

リード 商品の情報 カテゴリー: ペット用品>>>犬用品>>>首輪・ハーネス・リード 商品の状態: 新品、未使用