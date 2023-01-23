『VGN ワイヤレス ゲーミングキーボード S99 Green 英語配列【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 03時 32分に出品され04月03日 03時 32分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在657件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数時間ほど使用しました。

タッチが軽いので慣れなく出品しました。

備品はすべて揃っています。



以下はアマゾンから抜粋



・VGN S99は、テンキーを搭載しながらも、テンキーレスキーボードのようなサイズを実現した、コンパクトなUS99キーのワイヤレスメカニカルゲーミングキーボードです。

・有線、2.4GHzワイヤレス、Bluetooth接続に対応しており、6000mAhの大容量バッテリーを搭載しているため、ワイヤレス接続を長期間充電することなく使用できるようになっています。

・内部構造には、プレートスプリング構造に、4つの緩衝レイヤー、各スイッチが独立したPCBを備えており、静かでスムーズなタイピングが可能です。

・VGN独自の「Aurora Ice Cream」メカニカルスイッチが搭載されており、ボックス構造と1.4mmのアクチュエーションポイントに、RGBイルミネーションを備えたメカニカルスイッチは、かつてないスムーズな打鍵感を提供します。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>キーボード 商品の状態: 未使用に近い