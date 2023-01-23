『COACH 巾着 ショルダーバッグ 2Way パステルカラー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 11時 49分に出品され03月22日 11時 49分に終了予定です。即決価格は8,814円に設定されています。現在602件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 We offer immediate purchase approval. Our store deals exclusively in authentic products, so please feel confident in making your purchase



《購入先》 日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

古物市場 質屋

《item》

COACH 巾着ショルダーバッグ ハンドバッグ



2Way ラメ パステルカラーコーディネート





《Size》



縦：24cm 横：28cm

マチ: 12.5cm



《Condition》

B



S : deadstock (未使用品)

A : good condition (使用感の少ない美品)

B : usually condition (通常のusedアイテム)

C : damage (ダメージあり)



状態補足





※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますので、ご了承の上お買い求め下さい。



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管理番号

27157308.1115w 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ COACH

巾着 ショルダーバッグ

2Way

パステルカラー