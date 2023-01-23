『【極美品】PORTER タンカー トートバッグ ブラック 吉田カバン ポーター【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月18日 23時 12分に出品され04月18日 23時 12分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在178件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 A4サイズがすっぽりと収まる定番のトートバッグとなります。

値上がりを続けて、今となっては入手困難なお品です。



室内使用のみ。

クリアファイルの保存に使用したのみで、外出には使用していません。

たいへん綺麗な状態です。

ビズマークもとても綺麗な状態です。

新品のタンカー特有の、持ち手部分の硬さもしっかりと残ってます。

外側ポケットの金具メッキ部の剥がれもありません。

内側も痛み汚れ無く、綺麗です。

内側ホックに微かな擦れがあります。



非常に綺麗な状態ですので、お探しの方はぜひ如何でしょうか。



本体は折り畳まず、輸送用ビニールバッグに入れて発送致します。



すり替え防止の為、ノンクレームノンリターンでお願い致します。



よろしくお願い致します。



内装

ファスナーポケット×2

ポケット×2

ペンポケット×2

外装

前面ベルクロスナップボタンポケット×2



商品実寸

ヨコ：約39cm ※開口部計測

ヨコ：約31.5cm ※底面

タテ：約32cm

マチ：約10.5cm

ショルダー：約51cm



重さ：約500g



ポーター タンカー トートバッグ 622-06994

ブランド：吉田カバン PORTER TANKER（PORTER）



カラー···ブラック



素材···ナイロン



特徴···マチあり 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【極美品】PORTER

タンカー

トートバッグ

ブラック

吉田カバン

ポーター