『美品 イルビゾンテ ショルダーバッグ 斜めかけ 双子 オールレザー ブラウン【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月13日 09時 16分に出品され05月13日 09時 16分に終了予定です。即決価格は7,098円に設定されています。現在76件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちら大手ブランドショップにて鑑定済み品を購入の確実正規品です❗



◆ブランド名 イルビゾンテ IL BISONTE



◆ポイント

イルビゾンテ IL BISONTE

ショルダーバッグ ワンショルダー 肩掛け

クロスボディ 斜めがけ ロゴ ロゴ金具 サコッシュ

ロゴ型押し ポシェット ツイン 双子 スクエア

イタリア製 ITALY イタリー ダブルジップ ミニ

レザー 革 本革 牛革 カーフ

ブラウン 茶色



◆カラー

ブラウン 茶色



◆素材

レザー 革 本革 牛革 カーフ



◆状態

目立った傷汚れなし

※状態が良いとはいえ中古美品になります。

完璧を求める方は新品をご購入ください。



◆サイズ

タテ 約14cm

ヨコ 約18cm

マチ 約10cm

ショルダー 約134cm 調整可能



⚠素人寸法のため多少の誤差はご了承ください。

サイズ、採寸を必ず確認お願いいたします。

また、ご自宅にあるお洋服とも照らし合わせてご購入お願いいたします。

もしご不安な場合は、必ずご購入前にコメントください。



⚠まだまだ、お使いいただける綺麗なお品ですが、

素人の自宅保管、素人検品ですのでご了承ください。



⚠素人検品のため見落としがある可能性も含めたお値段ですので、ご了承ください。



◆撮影について

商品をよく見せるためのアプリを使った加工は行っていません。スマホで撮影した画像に枠とブランド名を入れているのみとなります。



※スマホのカメラの仕様上、お色が実物のものと若干かわる場合がございますが、素人が撮影していることをご理解の上、ご購入お願いいたします。



◆発送について

簡易梱包で送らせて頂く予定です。



◆お問い合わせについて

ご不明点があればお気軽にお問い合わせくださいませ。

お値下げ可能でしょうか、状態を確認したいです等の曖昧な質問ではなく具体的に質問をお願いします。



◆ご購入前に

プロフィールの確認をよろしくお願いします(>_<)

カラー...ブラウン

素材...本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: イルビゾンテ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 美品 イルビゾンテ ショルダーバッグ 斜めかけ 双子 オールレザー ブラウン