『Harley-Davidson 両面プリント フルジップパーカー ビッグロゴ 鷲【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月09日 20時 10分に出品され03月09日 20時 10分に終了予定です。即決価格は7,956円に設定されています。現在424件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ・肩幅

約63cm

・着丈

約71cm

・身幅

約66cm

・袖丈

約59cm



着なくなったためお譲りします。

お気軽に値段交渉してください！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Harley-Davidson

両面プリント

フルジップパーカー

ビッグロゴ

鷲