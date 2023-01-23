『仁さん専用 WACKO MARIA HAWAIIAN SHIRT【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月12日 16時 07分に出品され03月12日 16時 07分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在651件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 WACKO MARIA 20SS パイソン柄 アロハシャツ

OSTYLE NO. 20SS-WMS-HI05

COLOR BLUE



室内で一度着用しましたが屋外での着用は一度もない為、傷や汚れ、レーヨン特有のスレも無くとても状態がいいです!!



size L

肩幅51

身幅62.5

着丈75

袖丈24



お値下げ可能です！！



ご検討よろしくお願いします 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: ワコマリア

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 仁さん専用 WACKO

MARIA

HAWAIIAN

SHIRT