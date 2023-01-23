『【極美品】カナナプロジェクト 軽量 リュックサック サンドベージュ PJ-14【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 06時 20分に出品され04月22日 06時 20分に終了予定です。即決価格は9,347円に設定されています。現在266件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 大人気！！ カナナプロジェクトのリュックサック



カナナプロジェクトは、旅の達人・竹内海南江さんとACEとの共同開発ブラウンドです。

機能的で使い勝手にこだわったバッグには、世界１００か国以上を旅する竹内さんならではのノウハウと、”カナナのバッグと一緒に、毎日のお出かけを楽しんでほしい”という竹内さんの想いが込められています。





トラベルやデイリーに、きちんとしたお食事や普段使いにと、幅広くお使いいただけるエレガンスカジュアルなバッグ。

サイドファスナーを開閉する事で本体フォルムや容量をアレンジできるリラックス感のあるデザインに仕上げました。



♥荷物の量に応じてマチ幅を広げ、容量の拡張やシルエットのアレンジが可能。



♥B5サイズ収納可能



♥ペットボトルや折りたたみ傘などが収納可能なポケットを搭載しています。



♥小物雑貨を収納できる内装ポケットを搭載しているので、鞄の中がスッキリした状態でお使いいただけます。



♥小物が出し入れしやすいフロントポケットを搭載しています。



♥背中で隠れるためセキュリティ性の高いファスナーポケットを搭載しています。



♥メインファスナーには不用意に開かないようにする簡易ロック付き。

人出の多い場所や不慣れな場所に行くときに安心の機能です。







■レディース PJ-14 17314 サンドベージュ





■サイズ：H26×W28/42×D14cm

重量：570g

容量：9L





■タグはありませんが、未使用です。

自宅保管品になりますので、神経質な方はご購入お控え下さい。

素人検品になりますので、見落としがある場合がございますので、あらかじめご了承ください。





カナナプロジェクト

バッグ

ショルダーバッグ

トートバッグ

リュックサック

メンズ

レディース

レザー ナイロン

トラベルバッグ 旅行

リュック

バックパック

2way

ハンドバッグ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: カナナプロジェクト

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【極美品】カナナプロジェクト 軽量 リュックサック サンドベージュ PJ-14