『ebure エブール ノーカラー トレンチコート ベルト【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月24日 07時 38分に出品され03月24日 07時 38分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在834件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム

ebure エブール

Ron Herman ロンハーマン

ノーカラー コート トレンチコート ベルト

ベージュ ナチュラル



○サイズ

サイズ FREE （相当）

肩幅47cm

身幅63cm

袖丈55cm

着丈113cm



平置き実寸。

着画はお断りいたします。



○状態

目立った傷汚れなし



肩部分、ポケット横などにスレありますがごく薄い小さなスレ汚れやどちらも目を凝らして見えるかどうかなほどの軽微なものとなります。



○カラー

ベージュ



○素材

綿 ケアタグなし



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



●購入先

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済み商品

その他ネット購入

不要になった私物

など



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: エブール

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ebure エブール ノーカラー トレンチコート ベルト