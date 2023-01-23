『新品 マーモット モンスーンダウンパーカー グレー M【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月13日 14時 15分に出品され04月13日 14時 15分に終了予定です。即決価格は11,750円に設定されています。現在706件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 マーモット（Marmot）

モンスーンダウンパーカー TOMUJL27



●タグ付き 新品 未使用です



●定価 ¥38500



●これ以上のお値下げはご遠慮ください。



●カラー: グレー



●サイズ:Ｍ



●素材:【表地】ナイロン100%

【裏地】ナイロン100%

【中わた】ダウン90%/フェザー10%



●Mサイズ詳細:【着丈】72cm 【肩幅】47cm 【身幅】59cm 【袖丈】68cm

（参考です）



●down DEFENDER:ダウンの繊毛にナノレベルで耐久はっ水加工を施した「down DEFENDER」。世界的に注目されている環境にもやさしいはっ水剤を使用。環境にも配慮しながら、水に弱いというダウンの弱点を克服し、雨の日でもかさ高をキープしながら保温性も確保。



●ダーミザクス(Dermizax):ダーミザクスは、激しい風雨にも対応する優れた高耐水圧性と特殊無孔質メンブレンが高い透湿性を実現。高撥水・高透湿・防水・防風性に優れ、しかもソフトで軽量です。雨や水の浸入を防ぎ、汗の水蒸気を素早く発散させてムレにくく、寒風からも守る、高い着用快適性能を発揮する素材です。

・防水性:20000mmH2O(196kpa)以上

・透湿性:4000mm/m2/24hrs以上、10000g/m2/24hrs以上、8000g/m2/24hrs以上

結露性:5g/m2以下

・撥水度:3以上(20回洗濯後)



●750 Fill Power ダウン



●耐水圧:20000mm



●透湿性:20000g/m2(B-1法)



●耐久はっ水



●制電糸使用



●ダウン抜け防止糸使用 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: マーモット

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 新品 マーモット モンスーンダウンパーカー グレー M