『F/CE.×DIGAWEL reversible down jacket【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 18時 15分に出品され03月23日 18時 15分に終了予定です。即決価格は12,700円に設定されています。現在244件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数回着用致しましたが、美品です。



定価：42,900円



身幅約65cm

肩幅約51cm

着丈約74cm

袖丈約65cm



目立った傷や汚れはありませんが、中古品にご理解ある方のみご購入お願い致します。



カラー

オリーブ×ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ディガウェル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ F/CE.×DIGAWEL

reversible

down

jacket