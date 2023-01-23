『インゲボルグ ワンピース タグ付き未使用品【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 02時 24分に出品され04月22日 02時 24分に終了予定です。即決価格は13,400円に設定されています。現在12件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 インゲボルグ ロングワンピース

タグ付き未使用品

かなり凝ったデザインで出品迷いましたが、気に入ってくださる方に♡

お色は写真①④が1番近く、素敵なお色なんですが、全体写真がお色が違った感じに写ってて残念(>_<)本当はとても素敵なお色なんです♡



サイズ：11号

平置きサイズ（個人採寸）

着丈：約128㎝

身幅：約48㎝

肩幅：約39㎝

袖丈：約28㎝

素材：綿100%（写真⑨参照）

定価：¥52,800（税込）





個人保管品にご理解ある方に。

返品・返金お受けしておりませんので、気になる点はご購入前にお願いいたします。

他サイトにも出品中のため、売り切れの際はご容赦くださいm(_ _)m 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ インゲボルグ ワンピース タグ付き未使用品