『リックオウエンス ジャンボピータークロップドフーディー【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月29日 10時 13分に出品され04月29日 10時 13分に終了予定です。即決価格は30,590円に設定されています。現在800件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー:ブラック

サイズ:L

品番: RU01C4247-BA

RICK OWENS 23SS Jumbo Peter Cropped Hoodie

リックオウエンスのジャンボピータークロップドフーディです。

ダークシャドウではなく23SSのファーストラインです。

かなり肩落ちのオーバーサイズのジップパーカーになります。

生地はBA素材でリック定番の肉厚なコットンジャージーなので通年着用できます。

エッセンスで購入し一度のみ着用の美品状態です。

裄丈:92cm

身幅:109cm

着丈:86cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: リックオウエンス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ リックオウエンス

ジャンボピータークロップドフーディー