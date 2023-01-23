『adidas ダウンジャケット ホワイト【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 06時 50分に出品され03月20日 06時 50分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在499件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】

adidasのダウンジャケットは、スタイリッシュで機能的なデザインが特徴です。



【デザイン】

ホワイトのボディに黒いストライプが施されており、シンプルながらも目を引く印象を与えます。フード付きで、寒い季節にも対応可能です。



【機能性】

ダウン素材により、保温性が高く、冬のアクティビティに最適です。



- ブランド: adidas

- 色: ホワイト

- デザイン: ダウンジャケット

- 特徴: フード付き

- ストライプ: サイドに黒いストライプ



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ adidas

ダウンジャケット

ホワイト