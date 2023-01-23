『【極美品】 G-Shock Mischief コラボ 腕時計 限定 希少【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 23時 16分に出品され03月13日 23時 16分に終了予定です。即決価格は12,400円に設定されています。現在714件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます(^^)



◆メーカー

カシオ CASIO



◆アイテム

G-Shock Mischief コラボ 腕時計 限定 希少

デジタル ショック耐性 防水 ストリート ファッション コレクターズアイテム レア 耐衝撃 LEDバックライト マルチアラーム ストップウォッチ カウントダウンタイマー ワールドタイム

GMA-S140MC-1A

＜セット内容＞

・腕時計本体

・外箱

・内箱（缶）

・取扱説明書



◆サイズ

ベゼル幅：約4.5cm ベルト幅：約1.9cm

※多少の誤差は予めご了承ください。



◆状態

購入後使用せずに保管していました。

問題なく動作しており、かなり綺麗な状態です。



◆特徴

G-ShockとMischiefのコラボレーションモデルで、限定生産のため希少価値が高い一品です。タフネスな機能性とストリートファッションのエッセンスを融合させたデザインが特徴的で、コレクターにも人気があります。日常使いはもちろん、アウトドアやスポーツシーンでも活躍する多機能な腕時計です。



◆発送

購入から24時間以内に匿名配送いたします。

到着日の目安は、午前中にご購入いただくと翌日、午後にご購入いただくと翌々日となります。

水濡れ対策のOPP袋に入れ、衝撃対策のプチプチで包み、ダンボールや巻きダンボール、専用BOXや封筒に入れて発送します。



◆注意事項

＊あくまでも素人保管されていたものとなり、小さなキズやスレなどがある可能性がございます。完璧を求められる方のご購入はご遠慮ください。

素人検品のため見落としがある可能性も含めたお値段で販売しております。

＊写真の写り方やお使いのディスプレイにより、風合いや色合いが異なって見える可能性がございます。ご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ジーショック

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ 【極美品】

G-Shock

Mischief

コラボ

腕時計

限定

希少