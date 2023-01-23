『AirPods Pro イヤフォン 右耳のみ 【発送24時間以内】【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 10時 24分に出品され04月01日 10時 24分に終了予定です。即決価格は7,511円に設定されています。現在387件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Apple AirPods Pro MWP22J/A

モデル番号A2083

第一世代 イヤフォン右耳のみです。



コメント無し即購入大歓迎です！

迅速に対応させて頂きます！



動作確認済み、

不具合などは一切なく、

充電持ちも良いです。

間違えなく正規品になります。



メーカー:Apple (アップル)

製 品 名:AirPods Pro 第一世代



★すべて清掃、除菌後に発送致しますので到着後すぐに使用していただけます。



×充電ケース

×左耳

×ライトニングケーブル





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