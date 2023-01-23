『美品 マークジェイコブス ザ トートバッグ ミディアム 2way A4収納 黒【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 23時 08分に出品され04月16日 23時 08分に終了予定です。即決価格は8,034円に設定されています。現在112件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ==========================

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【偽物の場合、全額返品返金対応致します】



商品説明



ブランド名

MARCJACOBS

マークジェイコブズ



商品名/スタイル/デザイン

ザ トートバッグ 2WAYバッグ ブラック

A4収納可 ショルダーバッグ ハンドバッグ



カラー

ブラック

黒



素材

コットン

キャンバス生地



サイズ

横 33cm

縦 25cm

まち 15cm

ハンドル 12cm

ショルダー：約80-150cm（調整可能）

※素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。



状態

目立つダメージはなくまだまだ使用頂けます。

写真にてご確認をお願い致します。

あくまでも中古品とご理解下さい。



注意事項

付属品なし。小物は付きません



購入先

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

古物商免許が必要なブランドオークションから、

真贋鑑定済みの商品を購入し、販売しております。



◎ご購入前にプロフィールのご一読をお願いします



【すり替え防止の対策をしております】

・すり替え防止対策のため、商品写真を数十枚撮影しています。

・正規品のみ販売していますが、万一偽物とお問い合わせをされる場合は、事実確認のために、鑑定店舗、店舗電話番号、担当者名のご連絡をお願いします。







A-159 1114STO5060 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: マークジェイコブス

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 美品

マークジェイコブス

ザ

トートバッグ

ミディアム

2way

A4収納

黒