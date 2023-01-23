『【韓国限定】G-SHOCK thisisneverthat コラボ ネバザ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月10日 02時 24分に出品され04月10日 02時 24分に終了予定です。即決価格は10,450円に設定されています。現在616件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 《コメント無し即購入OK》

《匿名配送》





韓国で購入しました。



G-SHOCKとthisisneverthatのコラボ商品です。



GS241XOTGA01

DW-6900TNT24-7DF





【注意事項】



◆海外製品の為小さな傷等がある場合がございます。ご了承の上でのご購入をお願いいたします。



◆お使いのモニター環境により色味や質感が異なって見える場合がございます。ご購入後のイメージ違いや、ご購入者様都合でのキャンセル・返金・返品は対応いたしかねます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ジーショック

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ 【韓国限定】G-SHOCK

thisisneverthat

コラボ

ネバザ