『美品【トッズ】Tタイムレス レザー ショッピング バッグ ミニ 2way【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 10時 53分に出品され04月28日 10時 53分に終了予定です。即決価格は63,650円に設定されています。現在391件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 TOD’Sトッズ Tタイムレス レザー ショッピング バッグ ミニです。

2023年に百貨店購入

現行定価251,900円

カラー：ベージュ



しなやかな曲線を描く、ハンマード レザーのショッピング バッグです。

リブとロゴ入りの T タイムレス メタル ペンダント アクセサリーが特徴♡

ダブル ハンドル、調節・取り外し可能なショルダー ストラップ、内部の大きなコンパートメントには取り出し可能なポーチが付いています。

コンパクトなミニサイズですが、長財布にタブレットや手帳なども収納可能な普段使いに最適なサイズ感です。

メタルモチーフを内側に入れてしまえば縦長フォルムになってスッキリと持つことができ、ショルダーストラップ付きなので、クロスボディとしてもバランスよく使え、通勤シーンはもちろん、お出かけや休日コーデにもぴったりな大人女子のマストハブアイテムです。





■詳細：

幅 30 cm x 高さ 19.5 cm x マチ 12 cm

ロゴ入りの T タイムレス メタル ペンダント アクセサリー

ストラップ&スナップ ボタン クロージャー





■付属：

取り出し可能なファスナー付きレザー ポーチ

ショルダーストラップ

トッズのロゴ入り保存袋×2



■状態：一度短時間の使用

保管に伴う若干の型崩れ

微細な角スレ

金具部分に微細なスレ傷

接着剤痕

などございますが、底鋲にはまだ保護フィルム貼ったままで

とっても綺麗なお品です♡





※配送は日本郵便からヤマト運輸に変更する場合もございますのでご指定のある場合は事前にお申し出下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: トッズ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 美品【トッズ】Tタイムレス

レザー

ショッピング

バッグ

ミニ

2way