『【新品タグ付】 ザノースフェイス ライトダウンジャンパー 大きいサイズ 2XL【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月10日 02時 20分に出品され03月10日 02時 20分に終了予定です。即決価格は10,850円に設定されています。現在613件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 今の季節にちょうど良い、手軽に羽織れるライトアウターです。





⚪︎アイテム

THE NORTH FACE

ザノースフェイス

FELIX HEAT BOMBER

フェリックスヒートボンバー

日本未発売モデル

ライトアウター 中綿入り

大きいサイズ 2XL 3L

軽くて暖か





⚪︎サイズ（cm）

表記 2XL

身幅 65cm

袖丈 81cm(ラグランスリーブの為襟ぐり

~袖口まで)

着丈 72cm



平置き実寸。多少の誤差はご了承願います。







⚪︎状態 新品

タグ付き







⚪︎カラー

BLK/BLACK





⚪︎配送

匿名配送



⚪︎購入元

韓国のTHE NORTH FACE ショップにて購入した正規品です。



サイズ···2XL



#moderumの韓国アパレル



2w95b-20c 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【新品タグ付】

ザノースフェイス ライトダウンジャンパー 大きいサイズ 2XL